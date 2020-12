Zwolse schutter bekent maar beroept zich op uitlokking: ‘Ik was sneller’

Justitie wil een 32-jarige man uit Zwolle zes jaar achter de tralies voor een schietpartij. R.P. schoot in september in Dieze-Oost een plaatsgenoot in zijn been bij een conflict. De verdachte beroept zich op noodweer: ‘Hij greep zelf naar een vuurwapen, maar ik was sneller’.

Volgens P. hadden het slachtoffer en zijn broertje het al sinds het voorjaar op hem voorzien. De twee hadden een ruzie met een vriend van P. en daarbij was de verdachte tussenbeide gesprongen, verklaarde hij maandag in de rechtbank in Zwolle.

Sinds die poging om te sussen is hij zelf de pineut, stelt P. ,,Ze rijden intimiderend door mijn straat en mijn auto is in brand gestoken’’, aldus de Zwollenaar. ,,Ik weet niet of zij dat hebben gedaan’’, zegt hij over de brand die in mei zijn auto aan de Isaäc van Hoornbeekstraat verwoestte.

‘Uitpraten’

Op 3 september reed P. met een vrouw over de Zerboltstraat in Dieze-Oost, toen hij het 25-jarige slachtoffer en diens broertje in een auto zag. P. stopte en stapte uit ter hoogte van de De Voochtstraat. Om het conflict uit te praten, zo stelt hij. ,,Ik hoorde her en der dat hij me wat wilde aandoen. Dus ik wou het sussen.’’

Volledig scherm De politie doet onderzoek na het schietincident op 3 september op de kruising van de Zerboltstraat en De Voochtstraat in Zwolle. © Frans Paalman

In het opstootje dat ontstond zag P. de andere man naar een vuurwapen grijpen, zo verklaart hij. ,,Toen trok ik mijn vuurwapen. Om hem te stoppen voor hij mij neer zou schieten. Ik schoot hem gericht in zijn been en stapte in mijn auto.’’

Dat agenten die ter plaatse kwamen geen vuurwapen aantroffen bij het slachtoffer en ook getuigen daar niet over reppen, komt volgens P. omdat het slachtoffer zijn wapen gauw aan iemand anders heeft gegeven. Een getuige verklaart dat een andere auto ter plaatse kwam, maar weer vertrok toen de politie aan kwam rijden.

Quote Ik wilde gewoon praten, maar hij grijpt naar zijn middel en ik zie een vuurwapen. De jeugd van tegenwoor­dig schiet en steekt maar lek Verdachte R.P.

P. werd door het slachtoffer genoemd als dader en meldde zich later zelf bij de politie, maar heeft altijd verklaard dat hij in Kampen was op het moment van het schietincident. Pas tijdens de zitting van maandag gaf hij voor het eerst openheid van zaken en bekende hij wel degelijk te hebben geschoten.

,,Omdat ik niet wil opdraaien voor iets wat zij hebben uitgelokt. Ik ben al een keer bedreigd, heb toen ook een vuurwapen gezien. Mijn auto is in de fik gestoken. Ik wilde gewoon praten, maar hij grijpt naar zijn middel en ik zie een vuurwapen. De jeugd van tegenwoordig schiet en steekt maar lek. Dus het was actie en reactie.’’

Poging doodslag

De officier van justitie gelooft er niets van. P. had immers een geladen vuurwapen op zak en bij het slachtoffer is nooit een wapen aangetroffen. Bovendien, stelt ze, is P. geen geoefend schutter. Hij verklaarde zelf op zitting dat hij niet eerder had geschoten, maar het wapen had aangeschaft vanwege de bedreigingen.

,,Hij heeft willens en wetens de kans aanvaard dat hij vitale lichaamsdelen zou raken’’, meent de officier. Ze eist dan ook een celstraf van zes jaar voor een poging tot doodslag.

Noodweer

P.’s advocaat doet een beroep op noodweer. De verklaringen van de slachtoffers zouden meermaals zijn bijgesteld, waardoor ze ongeloofwaardig zijn. Ze staan, volgens politieverklaringen in het dossier, te boek als drugsdealers. ,,Het is mij ambtshalve wel bekend dat het vaker gebeurt dat dealers wapens bij zich dragen’’, aldus advocaat Hendriksen.

Ook P. benadrukt in zijn laatste woord dat het slachtoffer en zijn broer volgens hem niet deugen. ,,En mijn intentie was niet om uit te stappen en hem gelijk door zijn kop te zeven. Want anders had ik dat wel gedaan.’’

De uitspraak volgt over twee weken.