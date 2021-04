Zwolse Schuttevaerkade krijgt er mogelijk honderd extra woningen bij

poll Het staat zwart-op-wit: nieuwe moskee Zwolle zou géén luidspre­kers krijgen op dak

21 april Imam Mohammed Cherief Goelab heeft in 2004 toegezegd dat er geen luidsprekers op het dak van de nieuwe moskee langs de Middelweg in Zwolle zouden komen. Dit blijkt uit een gespreksverslag van een wijkbijeenkomst, in handen van de Stentor. Het bewijs is koren op de molen van buren die zich storen aan de luide gebedsoproep.