Zwolse scouting-jeugdleider (40) beschuldigd van aanranding 10-jarig jongetje uit Kampen

Een voormalige jeugdleider van een scoutinggroep in Kampen zou op een zomerkamp in Dronten een 10-jarige jongen hebben aangerand. P. H. (40) uit Zwolle hoorde hiervoor voor de rechtbank in Zwolle 270 dagen gevangenisstraf tegen zich eisen.

Van de geëiste straf, zijn 163 dagen voorwaardelijk. De rest heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Het jongetje heeft in september vorig jaar gelijk tegen zijn ouders verteld dat er de nacht ervoor op kamp wat was gebeurd. Op de slaapzaal merkte hij midden in de nacht dat de rits van zijn slaapzak werd opengetrokken, zijn broekje naar beneden werd gedaan en zijn geslachtsdelen werden betast.

Huilend

Het hield ook vrij snel weer op, omdat de jongen zich in zijn halfslaap omdraaide om het te doen stoppen. De jonge scout concludeerde dat het de leider moet zijn geweest, in wie hij de afgelopen jaren juist zo’n groot vertrouwen had gesteld, lieten de ouders in een slachtofferverklaring weten. Huilend zei hij tegen zijn ouders bij het ophalen: ‘Ik moet jullie iets vertellen en ik denk dat je dan 112 gaat bellen’. Dezelfde dag is er in het ziekenhuis een zogenaamde zeden-kit bij hem afgenomen om sporen veilig te stellen.

Nachtmerrie

H, die een blanco strafblad heeft, blijft er ook in de rechtszaal bij: er is niets gebeurd. ,,Ik heb hem alleen geprobeerd wakker te schudden, omdat hij een nachtmerrie bleek te hebben. Daarbij heb ik hem alleen bij het bovenlichaam geraakt.’’

Het zag er slecht uit voor hem, toen een half jaar later de resultaten van het forensische onderzoek bekend werden. Op acht plaatsen op de geslachtsdelen van de jongen is dna van de leider gevonden. Daarop werd H. vastgezet en stortte zijn wereld in elkaar. ,,Het kan niet, want ik heb hem daar niet aangeraakt.’’ Hoe zijn dna daar dan wel kon zijn terecht gekomen: geen idee. Zijn raadsman deed een suggestie: ,,Kinderen en leiding hebben zich dat weekend niet gewassen, zo kunnen sporen op allerlei plaatsen zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld na het plassen.’’

Middelbare school

Voor H. stortte zijn wereld in elkaar. Want behalve zijn hobby, de scouting, raakte hij ook zijn werk als docent op een middelbare school kwijt. Ook mag hij de kinderen van zijn partner vooralsnog niet meer zien. Er is weliswaar geen stoornis bij hem vastgesteld, maar is er in een vorige scoutinggroep wel op gewezen dat hij wel erg knuffelig deed, ook met kinderen. Dat zit volgens hemzelf nou eenmaal in zijn karakter.

‘Grensoverschrijdend gedrag’, volgens de officier van justitie, dat hij moet leren te onderdrukken. Vandaar dat een behandelverplichting zou moeten worden opgelegd. En een contactverbod met het Kamper jongetje en de kinderen van zijn partner.

Quote En dat alleen omdat jij aan ons kind gezeten. Je was nog wel zijn grote voorbeeld’ Ouders van slachtoffertje (10)

De gevolgen voor de jongen zijn ook groot. Zijn ouders vertellen dat hij geen plezier meer in scouting heeft en ervan is. ,,En dat alleen omdat jij aan ons kind gezeten. Je was nog wel zijn grote voorbeeld.’’