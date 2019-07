Zwolse sekspoppen in de lappenmand: ‘Ze zijn gewoon versleten’

Deel je mooiste zomerfoto met de Stentor en win mooie prijzen

29 juni Backpacken in Bolivia of logeren bij oma in de hangmat. Een snelle selfie of geregisseerde groepsfoto. Sneeuwballen gooien op de gletsjer of een eitje bakken op de motorkap. Op dinsdag 9 juli begint onze zomerfotowedstrijd.