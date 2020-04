Zwolse senioren swingen op Abba tijdens ‘coronagym’

Het is een komisch gezicht om een stel senioren op hun balkon te zien bewegen. Er wordt gezwaaid naar buren, duimen gaan omhoog, een stap naar voren, naar achter, links en rechts, het enthousiasme is groot. ,,Ga maar op de tenen staan, zoek de balans”, galmt het over de binnentuin. Voor instructrices Maaike van Vugt en Sharon de Witte betreft het een weerzien met de bewoners van woonzorgcentrum Havezate in Holtenbroek. ,,Vorige week waren we hier ook. Toen vroegen mensen al of we terugkwamen”, zegt Van Vugt, die met een headset de work-out leidt.