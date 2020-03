Zwolse show met tienduizenden vogeltjes trekt ook de illegale handel: 54 vogels in beslag genomen door NVWA

Op de parkeerplaats van de grote Vogelshow Zwolle heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zaterdag tientallen vogels in beslag genomen. Ook zijn op Schiphol vogels in een Surinaamse koffer gevonden die waarschijnlijk voor Zwolle bestemd waren.

De show die zaterdag in de IJsselhallen in Zwolle gehouden werd is de grootste in zijn soort in Europa. Bijna achtduizend mensen en tussen de 25 en 30.000 vogeltjes waren bij elkaar. Een walhalla voor de liefhebber, maar die handel trekt ook de illegaliteit aan, weet de NVWA, die een grote actie op touw zette. ,,Hoe groot het probleem werkelijk is? Zeg het maar. Wat je niet ziet, weet je niet", zegt Lex Benden van de NVWA. Een drone, die door de autoriteit werd ingezet om boven het parkeerterrein in Zwolle verdachte situaties te spotten, haalde niks uit. Het waren de inspecteurs op de grond die de vogeltjes vonden die niet in orde waren. ,,Dit is de grootste markt, wij horen van illegale kofferbakpraktijken op parkeerterreinen, dat wekt onze interesse.”

Valse ringen rond de pootjes

Van een Belgische handelaar zijn 27 putters in beslag genomen. De vogels waren voorzien van pootringen, maar deze bleken vals. ,,De ringen zijn later aangebracht. Het vermoeden is dat de vogels in het wild gevangen zijn. Je mag geen dieren vangen, maar bovendien willen we voorkomen dat vogels die buiten Europa gevangen worden ziektes meenemen die wij hier momenteel niet hebben. Vogelgriep bijvoorbeeld", legt Benden uit.

Op woensdag 19 februari al, werd een Nederlandse vrouw met 24 tangara’s in haar koffer betrapt. Ze trachtte de vogeltjes het land in te smokkelen, en kwam vanuit Suriname op Schiphol aan. De douane trof de vogels aan in haar koffer en waarschuwde de NVWA. Die nam de vogels in beslag en doet nog verder onderzoek. ,,Uit onderzoek blijkt dat de vogels waarschijnlijk bestemd waren voor Zwolle", zegt Benden.

Volledig scherm De NVWA heeft vogels in beslag genomen op de parkeerplaats van de grote vogelshow in de IJsselhallen in Zwolle © NVWA

Grootste markt van Europa

Dat er illegale vogels rond zijn show te vinden zijn, is niet te voorkomen voor vogelmarktorganisator Henny Heesakkers. ,,Het is de grootste markt voor vogels in Europa. Dat trekt helaas ook mensen aan die andere bedoelingen hebben. We werken heel goed samen met de NVWA om dit uit te bannen, maar helemaal lukt je dat nooit. Juist door dit soort grote markten heb je er nog enig zicht op. Anders verdwijnt het helemaal in de illegaliteit.” Hij organiseert de beurs al jaren. Zwolle staat bekend om de grote vogelbeurzen en trekt bezoekers vanuit de gehele wereld. Duitsers komen met bussen tegelijk. ,,Maar er waren nu ook mensen uit Canada en Koeweit bijvoorbeeld.”

De Belg met de wilde puttertjes is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Het Openbaar Ministerie beslist hoe de zaak verder gaat. Een Oostenrijkse handelaar kon zaterdag op de parkeerplaats niet aantonen dat hij twee grijze roodstaartpapegaaien op een legale manier in zijn bezit had gekregen. Hij kreeg daarvoor een boete van 500 euro, die hij ter plekke heeft betaald.