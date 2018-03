Deventer slager: Een burgertje van de veldboon, het komt eraan

VIDEO Hulpdiensten trekken gekanteld schip in Zwolse gracht recht

17:26 Een woonschip in de Zwolse stadsgracht dat de afgelopen weken steeds schever in het water kwam te liggen, is vanmiddag door brandweer en de Havendienst leeggepompt en rechtgetrokken. Vermoedelijk is een gebroken waterleiding in het schip de oorzaak van het kantelen.