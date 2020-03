Zwolse slager Haverkort heropent in coronatijd, bye bye biologisch

Nu winkels dankzij het coronavirus massaal sluiten, is een heropening vermoedelijk geen dagelijkse kost. Zoiets valt op, al is slagerij Haverkort, de firma in kwestie, toch ook vooral bezig het hoofd boven water te houden.

Eigenaar Herman Haverkort aan de slag als slager Hij is gestopt met biologisch vlees en gooit het nu over een ander boeg maar wel met diervriendelijk vlees.

Sinds 1931. Zolang al zit slagerij Haverkort aan het begin van de Assendorperstraat. Na zijn opa en vader vormt Herman nu de derde generatie aan het roer van deze ambachtszaak. Slechts enkele dagen was hij dicht, maar voor de Zwolse slager staat de heropening voor een groter verhaal.

Voor de leek lijkt het een kleine stap, maar voor een ondernemer in hart en nieren is een nieuw assortiment ‘behoorlijk spannend’. Hij omarmde in 1996 biologisch eten en neemt van dit predicaat bijna een kwart eeuw later afscheid. Watskebeurt, zou de Jeugd van Tegenwoordig zich afvragen. ,,We merkten dat de klandizie afnam. Mensen eten minder vlees, ik krijg zelfs stoere kerels in de zaak die zeggen dat ze minder vlees op de barbecue gooien. Dat zegt wel wat. En biologisch kan ook een rem zijn, dat als kostbaar wordt gezien. Mijn tante heb ik sindsdien niet meer hier gezien bijvoorbeeld. Aan de andere kant heb je een categorie voor wie biologisch niet ver genoeg gaat, die zijn zich nog bewuster van de gevolgen voor het milieu. Dat gaat ten nadele van ons.”

Biologisch is bovendien commerciëler geworden, vertelt Haverkort, sinds supermarkten steeds meer biologische producten tegen een lagere prijs in de schappen hebben liggen. ,,De vraag groeide harder dan boeren konden bijbenen en omschakelen van gangbaar naar biologisch. Daardoor komt ook biologisch vlees steeds vaker uit het buitenland en wij merkten dan ook dat de kwaliteit ervan terugliep”, vertelt Haverkort achter in de slagerij.

Daarbuiten is er altijd en overal eten, zegt hij, van supermarkten die 24/7 open zijn tot de loempiaverkoper voor de bouwmarkt, van booming horeca tot online bestellen en thuisbezorging. Het werkte allemaal niet in zijn voordeel, de vijver waaruit hij vist werd kleiner en kleiner en de bodem van de put raakte in zicht. De teruglopende klandizie noopte tot nadenken over de toekomst.

Die ligt wat Haverkort betreft dus niet in een biologische bedrijfsvoering, maar terug naar Hollandse kwaliteit van kleine boerenbedrijven die onderdeel zijn van een keten en allemaal volgens dezelfde formule vlees produceren. Dit moet klanten die dierenwelzijn een warm hart toedragen in zijn armen drijven. ,,Consumenten willen bij hun eten tegenwoordig een plaatje en een praatje”, zegt hij met verwijzing naar de labels waarmee eten in een adem wordt genoemd. Want hoewel minder vlees eten uit steeds meer kelen klinkt, is Haverkort niet bevreesd dat het helemaal wordt afgezworen.

