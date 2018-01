Zwolse SP-fractie wil minder geld voor raadscomputers

De Zwolse SP-fractie vindt dat de hoogte van de computervergoeding voor raadsleden wel wat minder kan. Raadsleden krijgen nu iedere 2 jaar een vergoeding voor een computer of tablet in het kader van papierloos werken, 'terwijl een beetje computer toch echt wel 4 jaar meegaat', schrijft fractievoorzitter Brammert Geerling in een voorstel aan de gemeenteraad. Daar wordt maandagavond over gesproken.

Dan stelt de gemeenteraad opnieuw de computervergoeding voor raadsleden vast voor de komende raadsperiode. De SP vindt al jaren dat deze vergoeding veel te royaal is en verantwoord moet worden met bonnetjes. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat dit wel zou moeten.

Debat

'Het voorstel staat nu als hamerstuk op de agenda, maar wat de SP betreft wordt hier een stevig debat over gevoerd en wordt de regeling versoberd', aldus Geerling in zijn voorstel. De SP dient hier maandag voorstellen voor in.

Het liefst ziet de SP dat raadsleden in plaats van een vergoeding gewoon een apparaat in bruikleen krijgen. Dat is de voorkeursoptie van de VNG en het is ook wat voor de meeste gewone werknemers gebruikelijk is.

Internetverbinding

Ook de vergoeding die raadsleden krijgen voor 'de aanleg en abonnementskosten van een internetverbinding' moet op de schop, vindt de SP. Geerling: 'Raadsleden krijgen elke 2 jaar 300 euro voor een internetverbinding. Waar is dat in vredesnaam voor nodig? Praktisch iedereen heeft tegenwoordig standaard al internet en het raadslidmaatschap leidt echt niet tot hogere internetkosten. Als dat al zo zou zijn kan dat prima van de royale raadsvergoeding worden betaald'.

