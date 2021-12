Nieuwe hoogspan­ning bij GGD vanwege booster­prik en omikron: ‘De tweede versnel­ling in korte tijd’

Een rustige feestmaand is de medewerkers van de GGD opnieuw niet gegund. Met omikron op de loer en een plotse versnelling van de boostercampagne is het alle hens aan dek de komende weken. Bij de GGD IJsselland bereiden ze zich voor op een strijd aan drie fronten: boosteren, testen en bron- en contactonderzoek (bco). ,,We hebben de boel voor 80, 90 procent rond.’’

17 december