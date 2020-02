Zwolse stadsboerin Joke ziet haar tunnelkas bijna de lucht ingaan: ‘Ineens kwamen de buurmannen aanrennen om te helpen’

video Zwolse ijsbeelden houden zich goed bij voorjaars­tem­pe­ra­tu­ren (op een enkele verzakte neus na)

17 februari Hoe hou je ijsbeelden in conditie als het buiten tegen de vijftien graden loopt? Best een uitdaging, zegt organisator Eric Broekaart van het IJsbeeldenfestival in Zwolle, maar de schade blijft beperkt tot een verzakte neus of een vervormd oor.