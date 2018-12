Zwolse Stadslanderijen blijft nog zeker twee jaar in Dijklanden, Boer Pelleboer teleurgesteld

‘Jaap Stam is een interessan­te kandidaat en De Gunst blijft assistent’

19 december PEC Zwolle heeft Jaap Stam nog niet benaderd, maar de oud-speler en assistent-trainer is volgens voorzitter Adriaan Visser wel een ‘interessante kandidaat’ om het stokje van de woensdag ontslagen John van 't Schip in het nieuwe jaar over te nemen.