Zwolse Stadsproductie en OERRR boeren goed dankzij Cultuurfonds

Trein naar Berlijn mogelijk niet meer via Apeldoorn, maar via Zwolle

10:09 De internationale trein naar Berlijn stopt in de toekomst mogelijk niet meer in Apeldoorn en Deventer. Het schrappen van beide plaatsen als halteplaats staat als optie in een rapport, dat woensdagavond op tafel kwam in het Deventer stadhuis bij de gemeenteraadsvergadering.