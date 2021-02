Zwolse ‘stationpianist’ Hans Jansen kiest tegen alle coronalogica in voor de muziek: ‘Hier word ik echt blij van’

Hans Jansen: ,,Kort nadat ik besloot me op de muziek te storten, kwam corona. Toch ga ik door in de muziek. Ik neem ontslag bij Landstede in Zwolle, waar ik ruim twaalf jaar docent gastheerschap was. Want ik word blij van wat ik nu doe. De muziek is mijn passie. En ik geloof heilig dat ik daar straks van kan leven. Nu levert het me nog niets op. Is het alleen maar investeren geblazen. Maar er komen betere tijden. Dat weet ik zeker.”