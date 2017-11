Zwolse stationszanger mag live-optreden bij Giel Beelen

Hans Jansen uit Zwolle is beduusd van het succes dat hij met zijn mini-concert in de stationshal in zijn woonplaats heeft behaald. Een video-optreden dat snel viraal ging via internet heeft er nu toe geleid dat hij maandagmorgen live zingt en speelt in het programma van Giel Beelen op Veronica 103FM.