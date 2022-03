Zwolse straat huurt woning voor een jaar voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Ik zou ook geholpen willen worden’

Alles in huize Epema in de Eendrachtstraat in de Zwolse wijk Assendorp wordt op dit moment in gereedheid gebracht voor de opvang van zeven Oekraïners. In principe is het huis volledig beschikbaar voor de vluchtelingen, maar gordijnen worden opgehangen om de woonruimte van de keuken te kunnen scheiden om ze straks wat privacy te gunnen, kasten worden leeggeruimd en de vloer vrijgemaakt voor wat matrassen.