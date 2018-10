Zwolse straatarts helpt arme kinderen in Armenië

De nieuwe stichting heet Oranje Help Association en is nog drukdoende met fondsenwerving voor hulp in binnen- en buitenland. De doelgroep is zeer breed: de stichting wil er zijn voor mensen in nood. Zoubin heeft een huisartsenpraktijk in Staphorst en verzorgt daarnaast een spreekuur voor dak- en thuislozen in Zwolle. Hij is eind jaren negentig vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht en wil graag goed doen. Niet vanuit een geloofsovertuiging of politieke overweging, vertelt-ie. Zoubin komt uit een artsengezin en weet niet beter dan dat je je naaste helpt, legt hij uit. Via de stichting wil hij onder anderen armen, wezen, weduwen, straatkinderen, daklozen en zieken steunen. Speciale aandacht is er voor slachtoffers van natuurrampen en oorlogen.