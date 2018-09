Zwolse straatarts zoekt nieuwe praktijkruimte

Mensen altijd serieus nemen. Ongeacht hun situatie. Dat is waar huisarts Rouzbeh Zoubin voor staat. De 45-jarige voormalige vluchteling uit Afghanistan houdt drie dagen per week praktijk in Staphorst, maar werkt daarnaast op donderdag vrijwillig als straatdokter in Zwolle. Bovenin het WRZV-complex heeft hij een spreekkamer met behandeltafel. Gemiddeld genomen ziet-ie vier cliënten per keer. Zij komen naar het inloopspreekuur. ,,Maar ik word ook wel op zaterdag gebeld. Als ik in de buurt ben, kom ik langs. En anders geef ik via de telefoon aanwijzingen.''