Zwolse straatfotograaf Fokko Muller: Je kan niets regisseren, het overkomt je

Extra voorzichtig

Je mag in Nederland mensen op straat kieken en de foto's tentoonstellen of verspreiden via internet. Dat wil niet zeggen dat iedereen ervan gediend is. Dat snapt Muller ook wel. Hij is altijd bereid om na het maken van een foto een toelichting te geven. En bij kinderen is hij extra voorzichtig. Want ondanks zijn goede intenties kan dat bij ouders allerlei vragen oproepen. Zijn vriendelijk gezicht helpt dan ook een handje.

Technieken

Het ongevraagd fotograferen van een onbekend persoon vraagt om durf. En er zijn allerlei technieken. Welke lens gebruik je? Hoeveel afstand neem je? Muller staat het liefst op 2,5 meter van zijn onderwerp. Hij gebruikt een Olympus systeemcamera met een 17 millimeter lens. Die houdt hij voor zijn buik. Via een LCD-schermpje ziet de Zwollenaar wat hij fotografeert. Hij kijkt dus niet door de zoeker, want dat trekt onnodig aandacht. Het onderwerp benaderen, de juiste hoek kiezen; de Amsterdamse straatfotograaf Ed van der Elsken is er wereldberoemd mee geworden. Voor Muller is 't 'een serieuze hobby'. Hij geeft lezingen, houdt workshops (uiteraard op straat) en presenteert werk van meerdere fotografen op de site www.straatfotografie.nl. Ook plaatst hij zijn beelden op Instagram en Facebook. Acht van zijn foto's hangen nu op een expositie in MartiniPlaza in Groningen. Muller heeft daarnaast 'gewoon een baan' als projectmanager bij een softwarebedrijf. ,,Dat is ook creatief werk, maar dan anders.''

Oudere dame

Tien jaar geleden maakte hij alleen foto's in huiselijke kring. Nu is hij uitgegroeid tot een van de bekendste street photographers in Nederland. En dat is hem niet aan komen waaien. Om dit genre te promoten reist hij stad en land af. Eerdaags houdt hij een lezing in Zeeland. ,,Een vriend van mij, die professioneel fotograaf is, haalde me over om een goeie camera te kopen. Ik deed mee aan zo'n 365-dagen-project, waarbij je dagelijks een foto maakt en plaatst op social media. Ik kreeg leuke reacties, maar iemand zei terecht: er staan helemaal geen mensen op.'' Hij kreeg daarom een opdracht mee: fotografeer op straat een oudere dame. Muller woonde toen nog in Emmen. ,,Ouderen genoeg, dat was het probleem niet. Maar je moet wel even een drempel over als je een onbekende benadert voor een foto. Ze vond het trouwens geweldig.'' Een paar weken later bleek de vrouw te zijn overleden. ,,De familie was extra blij met de foto's die ik had gemaakt.''