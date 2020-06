‘Zwolse stroom’ van zonnepark op Sekdoornse Plas populair

Het drijvende zonnepark op het water in de Sekdoornse Plas, gerealiseerd door GroenLeven, is één van de grootste drijvende zonneparken van Europa. Het toegepaste systeem bestaat uit een duurzame constructie. De plas is voor maximaal 30 procent bedekt met zonnepanelen, om ook ruimte te laten aan dieren en planten. Na elke zes panelen is er bijvoorbeeld ook een halve meter open ruimte. ,,We moesten nog even wachten op een aansluiting, nu kan de stroom echt benut worden. Daar zijn we uiteraard blij mee’’, zegt woordvoerder Maarten de Groot van GroenLeven over de aanvang van het project.