Zwolse studenten laconiek over hoge huurprijzen

Terwijl Arianne de Vries (23) koffie maakt voor de verslaggever, komt de rooie kater van de buurvrouw stiekem het keukentje binnenglippen. ,,Oh, da's Bobbie. Hij is hier kind aan huis,'' vertelt ze. ,,Het is niet dat je steeds contact hebt met de buren, maar Assendorp is echt prima.'' Ze studeert voor pedagogisch werker en logeert tijdelijk in dit studentenhuis aan de Lindestraat, waar haar vriend Alex Rebergen (26) al zo'n zeven jaar woont. Hij deed Human Resource Management en is net klaar. De eerste baan wacht. Toch blijft Alex er 'gewoon' wonen. Hij betaalt 270 euro voor twaalf vierkante meter. ,,De makelaar die de verhuur deed is failliet. Ik denk ook omdat de prijzen voor onze kamer nog best laag zijn. De nieuwe verhuurder haalt dat in, hij verhoogt maximaal. Dat is zo'n twee procent per jaar. Dus ik mag niet mopperen.''