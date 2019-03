Zwolse studenten leren ons alles over MS

Ze is hartstikke sportief. Weet alles over het menselijk lichaam. Jonne Ekkel zit in het derde jaar van de calo op Hogeschool Windesheim. Ze doet de studie psychomotorische therapie. Dat is in plaats van praten vooral veel bewegen, samen met cliënten. Zodat ze het probleem ervaren waar ze daarna over kunnen vertellen. Voor haar minor over ‘aangepast sporten’ kreeg ze het verzoek een nationale dag te organiseren voor mensen met Multiple Sclerose (MS). De locatie is revalidatiecentrum Vogellanden, aan de Hyacinthstraat. Inmiddels zit ze midden in de voorbereidingen. Ze doet het niet alleen, maar samen met jaargenoten Joni Hagenaar (21) uit Zwolle en Saskia Dekker (20) uit Dalfsen.