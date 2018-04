Zwolse studenten mogen gratis wonen als ze huis delen met jongeren jeugdzorg

Jeugdhulporganisatie Trias in Zwolle is op zoek naar twee studenten die een huis willen delen met jeugdhulpcliënten. In ruil daarvoor mogen ze er gratis wonen. De studenten verbinden zich via een vrijwilligerscontract in elk geval tot eind 2018 aan het nieuwe project.

Trias begeleidt jongeren met allerlei problemen. Bij dit nieuwe concept delen 16-plussers die toewerken naar zelfstandig wonen een huis met studenten. In eerste instantie komen er drie Trias-jongeren in het huis wonen, als alles naar wens verloopt kan dat groeien naar vijf. Het is de eerste keer dat Trias op deze manier te werk gaat, in navolging van soortgelijke projecten elders in het land, zegt teamleider Wietske Spoelstra.

Waarom doen jullie dit?

,,Niet elke jongere heeft dezelfde zorgvraag en daarom willen we wat meer variatie in behandelplekken bieden. Zo kunnen we beter maatwerk leveren. Bijvoorbeeld aan jongeren die uit de pleegzorg komen maar voor wie zelfstandig wonen nog net een stap te ver is.''

Waarom denken jullie dat de combinatie met studenten geschikt is?

U heeft het over voorbeeldgedrag. U wilt dan vast liever geen studenten die tot halverwege de dag in bed liggen na een nacht doorzakken.

,,Dat zal vast wel een keer gebeuren, maar we willen graag studenten waar we goede afspraken mee kunnen maken, en die serieus met hun studie bezig zijn. We gaan ook een goede screening doen.''

Selecteren jullie daarbij op studenten die een opleiding in de zorg- of welzijnssector doen?

,,Nee, want dat kan ook het risico met zich meebrengen dat ze zich te veel als hulpverlener gedragen. Onze jongeren hébben een hulpverlener, de student is een medebewoner. Dus het is helemaal geen probleem als ze een opleiding volgen die niets met zorg te maken heeft, dat kan soms misschien zelfs nog beter uitpakken.''