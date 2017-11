Zwolse studenten protesteren tegen komst Mega Sint Show in Odeon

Deze show voert ondanks de veranderingen aan de Piet in de randstad een zwart gekleurde Piet op. ,,En na jaren van discussie is de Piet als stereotype karikatuur van tot slaaf gemaakte mens niet uit te leggen, niet in deze tijd,'' betoogt de woordvoerder van de actievoerende studenten Vera Vogel.

Als theaterstudenten zien ze Odeon als hun thuis en gruwen ze van de gedachte dat 'het theater een podium biedt aan een symbool dat door veel mensen als kwetsend en racistisch wordt ervaren.'

Het verwijt is Alex Mensen, de producent van de voorstelling, niet vreemd. ,,Het is een discussie die Nederland al jaren bezighoudt en verdeelt. Daarom proberen we een feest te organiseren waar zoveel mogelijk mensen zich prettig en welkom bij voelen.'' En gezien het gegeven dat de overgrote meerderheid van Nederlanders de donker geschminkte Piet nog steeds het meest waarderen is die in de show ook zwart. ,,Maar wel een Piet zonder de racistische stereotypen,'' benadrukt Mensen. ,,De krullenpruik, de oorbellen, de dikke rode lippen en de roe hebben we verwijderd.''

Dat is niet genoeg voor de studenten. ,,Waarom is het zo moeilijk om ook de kleur te veranderen? Deze producent kijkt gewoon naar het financiële gewin,'' aldus Vogel.

,,Tja,'' zegt Mensen, ,,ik vind ook dat Zwarte Piet moet veranderen. Maar hoe? Dat is de grote vraag. Geef mij een Piet waar alle sociale groepen in Nederland blij mee zijn en ik doe het. Maar die is er niet.''

Uitverkochte show

Directeur Hilke Folkeringa van Zwolse Theaters, waaronder ook Odeon valt, peinst er niet over om de voorstelling af te gelasten. ,,De show is uitverkocht en er komen dus 900 kinderen, ouders en grootouders. Ook met het oog het tijdstip, de show is gepland op 29 november, vind ik dat te kort dag.'' Folkeringa stelt wel dat Zwolse Theaters volgend jaar geen podium zal bieden aan 'traditionele pieten.'

Een succesje dus voor de actievoerende studenten. Maar is daarmee het probleem opgelost? Zoals producent Mensen al stelde: de ideale Piet waarin alle Nederlanders zich kunnen vinden bestaat nog niet. Bij een witte Piet zal het ook klachten regenen. Daar heeft Vogel weinig boodschap aan ,,Witte mensen moeten eens in de spiegel kijken en beseffen hoeveel privileges ze hebben. Is het veranderen van de kleur dan zo'n groot offer?''

Jarenlange discussie

Gezien de felle discussie die al jaren woedt is het duidelijk dat veel mensen dat wel degelijk een te grote verandering vinden. ,,Het gaat nog jaren duren voordat we een breed geaccepteerde Piet vinden,'' zegt Mensen. ,,We komen er alleen maar uit als de verschillende groepen in overleg gaan en ook open staan voor de argumenten van de ander.''

De producent betreurt het daarom dat de studenten hem niet direct hebben benaderd. ,,Ons nummer staat gewoon op de website.''

Vogel moet toegeven dat ze daar niet direct aan had gedacht. ,,We begonnen wat het dichtst bij ons staat en dat is het Zwolse theater. Maar als het kan praat ik graag met hem.''

Voor dit jaar gaat de show gewoon door. Maar nu de eerste tekenen voor een dialoog aanwezig zijn, is het afwachten of de partijen voor volgend jaar tot een akkoord kunnen komen voor een vreedzaam kinderfeest.