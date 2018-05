Zwolse studenten vrijwillig bespoten met pepperspray: 'Dit is niet verantwoord'

Hoe is het om opgesloten te zijn tegen je wil?

15 mei In een hokje van één bij twee meter, twaalf uur lang om aandacht te vragen voor kinderprostitutie in de wereld. Vandaag is voor de tweede keer in Zwolle landelijke actie Lock me up - Free a Girl gestart. Met een 'Escape-van' wordt dit jaar ook aandacht gevraagd tegen loverboys in Nederland.