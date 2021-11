Zwolse studenten week lang bezig met ‘vernieuwend ondernemerschap’ tijdens de GEW

Video Krakers in Zwolse villa drijven buren tot wanhoop: ‘Dit gaat een keer fout’

Omwonenden van een gekraakte villa aan de Van ’t Hofflaan in de Zwolse wijk Berkum voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Nadat ze de lokale overheid, politie en pers erbij haalden, zorgt een ‘onguur gezelschap’ nog altijd voor overlast en een gevoel van onveiligheid. ,,Het is niet de vraag of, maar wanneer het escaleert.”

9 november