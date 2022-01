Zwolse studenten werken op ijsbaan aan het wonder van Winterswijk: ‘Zelfs belangstelling uit Zweden’

’t Swolsch Hanzebord van Wim Sloots levert ‘royale cheques’ op voor drie Zwolse goede doelen

Zwollenaar Wim Sloots bedacht in 2021 het Hanzebord-spel, de Zwolse variant op het ganzenbord, met de gedachte om de opbrengst te schenken aan drie goede doelen in Zwolle. Rond de jaarwisseling overhandigde Sloots drie cheques van 6500 euro per goed doel aan Hospice Zwolle, het Ronald McDonald Huis Zwolle en Nazorgcentrum IntermeZZo. In totaal zijn er meer dan achthonderd spellen verkocht.

6 januari