Zwolse studenten zonder parkeerplek hopen op tijdelijke vergunning

Bij de ruim 350 appartementen voor studenten ontbreekt eigen parkeerruimte. Terwijl wel parkeerplekken waren beloofd door huisvester SSH en verhuurder deltaWonen. Noodgedwongen parkeren de bewoners momenteel iets verderop, aan de Nijverheidstraat. Maar daar wordt voortdurend ingebroken. Het wachten is op de vierde woontoren aan de Burgemeester Roelenweg. Onderin komt een kleine parkeerkelder voor studenten. Maar die bouw is vertraagd. De kelder is op z'n vroegst over anderhalf jaar klaar. ,,De snelste oplossing is een parkeervergunning van de gemeente. We zijn echt niet te beroerd om daarvoor een stukje de wijk in te lopen,’’ vertelt bewoner Roelof Jan Timmerman. Hij heeft zich verdiept in deze ‘parkeerkwestie’ en gaat zijn mede-bewoners mobiliseren om een verzoek in te dienen bij de gemeente. ,,Als je de parkeernormen erbij pakt zie je dat de gemeente in gebreken blijft; zelfs bezoekers kunnen niet bij ons parkeren. Ja, tegenover ons, bij de Schuttevaerkade. Maar wat betaal je daar per uur?’’