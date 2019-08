Zwolse studentenflat in beeld voor woonvorm met ex-gedetineerden

De organisaties Limor (maatschappelijke opvang) en Exodus (hulp na detentie) hebben samen een haalbaarheidsplan gemaakt. Woningcorporatie DeltaWonen is betrokken als huisvester van het project. Zij verwijzen naar de gemeente voor verdere informatie. Gemeentelijk woordvoerder Twan Timmermans bevestigt dat de studentenflat die momenteel gebouwd wordt een optie is, maar er is nog niets zeker, zegt hij. ,,Het is geen hard gegeven. Dat zou het pas kunnen worden als er draagvlak in de omgeving is. Eerst gaan we praten met omwonenden, uitleg geven en vragen wat mensen ervan vinden. Als er vooraf geen draagvlak aanwezig is, is er wat ons betreft geen sprake van een project op die plek.” Aan de Roelenweg staan al drie studentenflats, in februari is begonnen met de bouw van een vierde. Een van de bestaande flats herbergt ook een sociaal pension van Tactus Verslavingszorg.