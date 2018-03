Zwolse studentenkroeg krijgt nachtelijk stembureau

Het plan voor een stembureau in studentencafé Het Vliegende Paard gaat definitief door. Van middernacht tot half twee 's nachts is het stemloket voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart geopend.

De kans is groot dat burgemeester Meijer als eerste zijn stem zal uitbrengen op het nachtelijke loket, zegt Leo van de Giessen van de gemeente Zwolle. ,,Hij is in elk geval aanwezig." Voorafgaand organiseren politieke jongerenpartijen een politieke avond, zegt café-eigenaar Dennis Kaatman: ,,Het is een mooie invulling van een studentencafé. Je wil toch de jeugd het belang van stemmen in laten zien."

Wild idee

De burgemeester opperde het naar eigen zeggen 'wilde idee' in zijn nieuwjaarstoespraak. Het nachtelijk stemmen moet meer jonge Zwollenaren naar de stembus lokken.

De stemhokjes komen niet pal naast de toog te staan maar in een aparte ruimte, zegt Van de Giessen. 'Het is een zogenaamd mobiel stembureau, dat wordt opgezet op locatie.' Het café is wel gewoon geopend, ook voor de jongeren die gaan stemmen. Over de aanwezigheid of het gebruik van alcohol staat namelijk niets in de Kieswet. 'Er staat wel dat het stemproces ordelijk dient te verlopen', licht Van de Giessen toe. 'Zo niet, dan zal de voorzitter van het stembureau ingrijpen. Er is overigens net zoals bij andere kroegen in de Voorstraat beveiliging aanwezig.'

Primeur