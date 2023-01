Zwolse synagoge houdt voor het eerst eigen Holocaust-herdenking: ‘Nooit bij stil gestaan dat je dit ook plaatselijk kunt doen’

Deel IJsselhal­len in Zwolle in beeld voor kringloop, snel meer duidelijk

Een deel van de IJsselhallen in Zwolle laten staan om daar een kringloop te vestigen. Het is een serieuze optie die op tafel ligt: de organisatie WaardeRing start met overheidsgeld een onderzoek om te kijken of de historische Bogenhal kan blijven staan om er een plek voor ‘circulair leren, repareren en ondernemen’ te maken.

23 januari