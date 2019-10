Zwolse Takkewijven stapel op stekjes

Johnny de Mol komt met theaterver­sie van ‘Hier is de Mol!’ naar Zwolle

8:30 Johnny de Mol (40) komt in het kader van zijn theaterversie van ‘Hier is de Mol!’ op donderdag 17 oktober naar Theater De Spiegel in Zwolle. De Mol noemt zijn theatershow ‘een wervelwind door mijn leven waarin ik ook zeker de hand in eigen boezem steek’.