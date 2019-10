Zwolse teamcaptain Maud over dramatische brand zonneauto: ’Alleen het nummerbord was nog over’

,,Ik reed in de wagen erachter toen we wat rook uit Nuna zagen komen. We zijn er nog naartoe gerend met brandblussers, maar er was geen beginnen meer aan. We moesten Nuna laten gaan. Binnen twintig minuten was er niets meer van haar over."

Het dramatische slotstuk voltrok zich op 300 kilometer voor de finish in Adelaide, terwijl de NunaX van het Vattenfall Solar Team juist op titelkoers lag. ,,We hebben Nuna zien opbranden en zijn daarna met de andere auto's naar Adelaide gereden. Dat was een van de langste ritten in mijn leven. Bij aankomst stonden onze ouders en vrienden te wachten. Toen we uitstapten begonnen ze allemaal te klappen. En toen mijn moeder op me afrende en me een knuffel gaf, schoot ik weer helemaal vol."

De Zwolse studente nanobiologie aan de TU Delft en vijftien medestudenten werkten ruim een jaar aan de voorbereiding van de World Solar Race in Australië. Bij het Polymer Science Park in Zwolle bouwden ze NunaX, het voertuig waarmee ze de 3000 kilometer door Australië wilden afleggen. ,,Het is echt ongelooflijk dat je dat werk vlak voor de finish letterlijk in vlammen ziet opgaan. Nuna is helemaal weg, alleen het nummerbord was over. Dat heb ik meegenomen en met het hele team zijn we lopend over de finish gegaan, en heb ik het nummerbord overhandigd aan de racedirecteur. Dat was het dan."

Volledig scherm Maud Diepeveen uit Zwolle leidt het Solar Team van de TU Delft © TU Delft

De komende dagen blijven de teamleden nog in Australië. ,,Daarna gaat ieder z’n eigen weg. Ik ga met mijn ouders nog naar Sydney en daarna met mijn vriend naar India. Vanaf januari pak ik mijn studie weer op. Ja, het is ontzettend zuur dat het zo gelopen is, maar ik had de afgelopen veertien maanden niet willen missen. Ik heb ontzettend veel geleerd en vrienden gemaakt. Die ervaring neemt niemand mij meer af."