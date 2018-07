Zwolse teams racen duurzaam in Londen

Boos FNV wil geld zien van Dikken Transport

7 juli Vakbond FNV werkt aan een gezamenlijke vordering namens alle chauffeurs die zijn getroffen door het plotseling einde van Dikken Transport in Nieuwleusen. Hiertoe is zaterdag besloten tijdens een drukbezochte bijeenkomst, waarbij zo’n dertig boze chauffeurs aanwezig waren. De bond wil zo gedaan krijgen dat zij op z’n minst een transitievergoeding krijgen of, voor tijdelijke werknemers, betaling van de resterende contractduur.