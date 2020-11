Zwolse tekenaar Dirk (24) maakt strip met wetenschapper Robbert Dijkgraaf

Horeca­schip in Zwolle hoeft tijdelijk geen havengeld te betalen: ‘Een druppel, maar goed voor de moraal’

1 november Een opsteker voor Henk Schippers van horecaschip Ooster-Schelde in Zwolle. Hij hoeft drie maanden geen havengeld te betalen van de gemeente. Om de pijn te verzachten in deze coronatijd. ,,We hebben het loodzwaar.’’