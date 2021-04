Zwolse Theatergroep krijgt subsidie voor ouderenvoorstelling, maar verpleeghuizen zijn huiverig om ze binnen te laten

Coronatel­ler eindelijk op nul in verpleeg­hui­zen IJsselland: ‘Maar nog te vroeg voor met z’n allen naar de bingo’

16 april De paasviering kon doorgaan, de beschermende pakken blijven inmiddels voornamelijk in de kast liggen en de enorme druk op de medewerkers neemt af. Woonzorgcentrum De Havezate in Zwolle is coronavrij, net als alle andere verpleeghuizen in de regio IJsselland. En zo gaat de werkplek van teammanager Willy Hoek van besmettingshaard naar voorbeeld van het nieuwe ‘oude’ normaal.