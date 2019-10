Zwolse theatergroep maakt toneelvoorstelling van Oorlogswinter

,,De grootste uitdaging is om het voor de bezoekers spannend te houden”, vertelt regisseur Jolmer Versteeg over de theatervoorstelling. ,,Het is een ‘whodonnit’ waarvan iedereen de afloop al kent. We gaan ervoor om toch te verrassen, al blijven we dicht bij het boek.”

Het verhaal van Terlouw, dat zich afspeelt rondom Zwolle, gaat over de 15-jarige Michiel die de oorlog ingezogen wordt door het verzorgen van een Engelse piloot. ,,De voorstelling is onze vertaling daarvan, hier en daar wat meer eigentijds. Daarnaast is het bovenal een avonturenverhaal, dat jongensachtige blijft er zeker in.”

Toestemming Terlouw

Om toestemming te krijgen voor de productie ging Versteeg op bezoek bij Terlouw. ,,Het was erg spannend om zijn reactie op onze vertaling te krijgen. Het is natuurlijk niet zomaar iemand. Maar hij is erg enthousiast over onze eerste versie. Binnenkort zitten we weer met hem. Erg inspirerend, hij laat ons erg vrij.”

Kaartverkoop

Niet toevallig speelt de groep het verhaal in 2020, 75 jaar na de bevrijding. De voorstelling wordt dan ook in samenwerking met Overijssel viert 75 jaar Vrijheid geproduceerd. De voorstelling gaat op zondag 29 maart in première in Odeon in Zwolle en gaat daarna op tournee door de provincie langs onder andere Raalte, Deventer, Wijhe en Hardenberg. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.