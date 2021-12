Zwolse Theatergroep speelt ‘Oorlogswinter’ bij jubileum jeugdboek; première in Odeon

De première van de voorstelling Oorlogswinter is op tweede paasdag te zien in Schouwburg Odeon in Zwolle. Het is komend jaar een halve eeuw geleden dat het klassieke jeugdboek van Jan Terlouw uitkwam.

In 1972 verscheen de jeugdklassieker over de 15-jarige Michiel die in de laatste oorlogswinter betrokken raakt bij het verzorgen van een neergestorte Engelse piloot in de bossen achter zijn huis. Terlouw won met het bekendste jeugdboek over de Tweede Wereldoorlog onder meer een Gouden Griffel en meerdere buitenlandse boekenprijzen. Oorlogswinter werd vertaald in tientallen talen. In totaal zijn er meer dan een half miljoen exemplaren verkocht en is het boek al bijna 80 keer herdrukt. In 2022 bestaat het boek 50 jaar.

Landelijke tournee

De Zwolse theatergroep De Jonge Honden bewerkte Oorlogswinter samen met schrijver Terlouw tot een spannende familievoorstelling. Op zondag 26 december, tweede kerstdag, gaat de landelijke tournee van Oorlogswinter in première in Schouwburg Odeon in Zwolle. Acteur Yari van der Linden vervult de rol van het hoofdpersonage, Michiel van Beusekom.

Als de Duitsers in 1940 Nederland binnentrekken, heeft de jonge Michiel eerst nog het gevoel dat hij in een spannend jeugdboek beland is. Maar al gauw wordt hem duidelijk dat oorlog niet iets is om je op te verheugen. In de laatste oorlogswinter, die van 1945, raakt Michiel betrokken bij het verzorgen van een Engelse piloot, die in de bossen achter zijn huis is neergestort.

Een spannende familievoorstelling over vriendschap, vertrouwen en volwassen worden in een oorlog. Oorlogswinter is tot maart 2022 te zien in de theaters in Nederland. De volledige speellijst is te zien op de website.