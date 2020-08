Zwolse theatermaker reconstrueert in podcast-serie de vlucht van zijn Duitse oma

Silas is nu 38, hij zal de komende weken de tocht van zijn oma nareizen. In tegenovergestelde richting. De reis begint, te voet en per trein, vanuit Oberhausen waar zij na maanden lopen terechtkon in het gezin van een oom. “We weten weinig over deze Duitse verdrevenen, zoals ze genoemd worden”, beaamt Silas. ,,Pas acht jaar geleden toen mijn oma al dementerend was, vertelde zij in flarden over deze periode waarin ze huis en haard moest verlaten.’’