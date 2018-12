Zwolse theaters sluiten roerig seizoen af met kleine plus

Vooral inwoners Flevoland willen soepelere hypotheek­re­gels

7:00 Bijna de helft van de inwoners van Flevoland wil dat de hypotheekregels versoepeld worden, zodat mensen een hogere lening af kunnen sluiten. In Overijssel en Gelderland ziet de helft van de inwoners daar juist helemaal niets in. Dat blijkt uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van LocalFocus.