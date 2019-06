Zwolse Theaters wil commerciëler werken en neemt horeca over

Theater de Spiegel moet een stuk levendiger worden. Zwolse Theaters, waar De Spiegel en Odeon onder vallen, wil van de plek net zo’n dynamische hotspot maken als Café Foyé in Schouwburg Odeon. Het theater moet een ‘ontmoetingsplek worden die kan inspelen op de wensen van de gasten’.



‘Om onze ambities op de langere termijn waar te kunnen blijven maken is ook financieel duurzaam beleid van onze theaters van belang, we zullen in meerdere mate commerciëler moeten gaan werken’, schrijft Zwolse Theaters is een persbericht.



Rob Zuidema, directeur van Zwolse Theaters, zei eerder al tegen De Stentor dat hij het Noordereiland levendiger wil maken. Zuidema was voorheen HR-directeur bij bouwbedrijf BAM en directeur van Booking.com. Zuidema volgde Hilco Folkeringa op. Deze laatste vertrok na een dienstverband van tien maanden.