Zwolse toezichthouders onder ‘zware druk’, tonnen extra nodig

update Derde verdachte gepakt voor schietpar­tij in 2016 op Wijheseweg bij Zwolle

17:34 Een 24-jarige man uit Zwolle is naar nu blijkt in november aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij op de Wijheseweg. Het is de derde verdachte die voor deze schietpartij uit 2016 is aangehouden.