Zwolse Tooske in tranen na videoclip over Alzheimer: ‘Niet nog een keer laten horen’

Hoe een liedje mensen kan raken: presentatrice Tooske Ragas, afkomstig uit Zwolle, maakte het gisteravond tijdens haar werk mee. Ragas was tot tranen toe geroerd door een verhaal over een nieuw nummer over Alzheimer en dacht terug aan haar overleden broer.

De emoties kwamen los bij Ragas toen ze gisteravond bij Shownieuws een item presenteerde over een nieuw nummer van de zangeres Sita. Dat nummer, Hou je vast ik laat je los, is een eerbetoon - ‘persoonlijker dan ooit’, zei Ragas - aan Sita's moeder die aan Alzheimer overleed. ,,Ik wilde mam in leven houden, maar ze was ook ziek. In het liedje komt ook voor dat ze mij niet meer kende.”

Sita vertelde dat alles pas echt binnenkwam toen ze tijdens de montage van de videoclip beelden van haar moeder bij zag komen. ,,Toen schoot ik wel even vol.” Dat was precies wat er bij Ragas gebeurde, die even moeite had uit haar woorden te komen toen de camera weer bij haar terugkwam.

Jan-Pieter

Vervolgens zei ze: ,,Wij hebben veel te maken met de gevolgen van Alzheimer. Mijn broer is in november overleden aan deze ziekte. Dus als ik Sita zie knuffelen met haar moeder... (...) Praat jij maar even verder, haha,” zei ze tussen de tranen door tegen collega Ronald Molendijk.

Jan-Pieter Breugem, de broer van Ragas, overleed vorig jaar op 51-jarige leeftijd.

Wereld Alzheimer Dag

Volgens tafelgast Albert Verlinde, wiens moeder ook met Alzheimer te maken kreeg, was de boodschap duidelijk binnengekomen. Daar kon Ragas zich wel in vinden: ,,Nee, laat maar niet nog een keer horen!”

Vandaag, 21 september, is het Wereld Alzheimer Dag. Het item van Shownieuws eindige met een oproep van Verlinde om naar Sita's nummer te luisteren en Alzheimer Nederland te steunen.

Bekijk hieronder de video die eerder dit jaar in bod kwam in onze rubriek ‘Van Wieg tot Graf’ over de vriendschappen van Jan-Pieter Breugem.