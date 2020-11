Zwolse Tooske Ragas neemt definitief afscheid van haar oudste broer

Tooske groeide in Zwolle op met twee broers. Jip, zijn volledige naam is Jan-Pieter, is de oudste. Hij heeft het syndroom van Down. ,,Als we als gezin op stap waren, werden we altijd bekeken’', zei ze in 2013 tijdens een interview in het AD. ,,Ik heb thuis geleerd dat het niet gaat om status en wat je verdient, maar dat je een plezierig mens bent voor jezelf en je omgeving. En dat je je talenten benut. Dat heeft te maken met inzet en durf. Mensen vinden ook dat ik mijn vak versta.’'