Zwolse topsportschool voorzichtig richting dansvloer

Kerstdiner voor eenzame 55-plus­sers naar Eindhovens voorbeeld in PEC-stadion

9:50 Een kerstdiner op kerstavond speciaal voor eenzame 55-plussers in het MAC3PARK-stadion in Zwolle. Dimence Groep pakt de organisatie op, naar voorbeeld van een vergelijkbaar initiatief in het Philips Stadion in Eindhoven.