Zwolse tv-presentatrice Anna Gimbrère (35) wil de ruimte in: ‘Op zoek naar het ultieme gevoel van leven’

video Leidy Mulder, moeder van schaatst­wee­ling Ronald en Michel: ‘Bij de start kijk ik nooit naar het ijs, te spannend’

16 april In deze eerste aflevering van onze nieuwe serie over moeders van topsporters: Leidy Mulder. Ze is de moeder van zeven zonen. Ronald en Michel Mulder (35) zijn de jongsten. De schaatstweeling uit Zwolle is goed voor vele (inter)nationale titels op de korte afstanden. Ook op de skeelers werden veel kampioenschappen. Michel stopte begin 2020 en is nu trainer. Ronald behoort nog steeds tot de snelste mannen ter wereld.