Zwolse vader en zoon winnen ‘Jij&Ik Voor War Child’

Muzikaal vader-zoonduo Jeroen en Luc Nieuwenhuis uit Zwolle zijn de grote winnaars van NPO's Jij&Ik voor War Child. In het programma gingen vier ouder-kindkoppels met elkaar de strijd aan. In het programma werd zo aandacht gevraagd voor de speciale band tussen ouder en kind.

,,Het was zo mooi om de vreugde van Luc te zien’’, zegt vader Jeroen Nieuwenhuis. ,,Toen we wonnen, de blik op zijn gezicht, ja, dat is het mooiste dat er is.’’ Het Zwolse duo won de wedstrijd met de hits Dancing In The Street en Onderweg.

Unieke ervaring

,,We hebben voor de uitzending twee dagen geoefend en gerepeteerd”, zegt Nieuwenhuis. ,,Het was echt een unieke ervaring om op het podium te staan, maar vooral ook om alles achter de schermen mee te maken.’’

Voorafgaand aan de uitzending heeft de 12-jarige Luc een dag uit zijn leven vastgelegd in een vlog. De vlog werd naast een filmpje over een Libanese jongen gelegd om de verschillen duidelijk te maken. ,,Ik heb veel reacties gekregen op die video”, vertelt Nieuwenhuis. ,,Veel mensen waren diep geraakt. Ik ben blij dat ik de video al gezien had voor de uitzending, want ik zat met tranen in mijn ogen.”

Lopende band

,,We moesten op een moment in de uitzending over een lopende band lopen.” Nieuwenhuis begint te lachen tijdens het vertellen van het verhaal. ,,Die band liep op de maat van de muziek, maar het is zo moeilijk om op zo'n moment alles tegelijk te doen. Ik was vooral bezig met niet van die band af te vallen en dan moet je ook nog blijven lachen en zingen.”

Uiteindelijk werd de moeite groots beloond: met een trofee in de handen van Luc. Nieuwenhuis: ,,We deden het voor de eeuwige roem en die hebben we gekregen.”

18.000 kinderen

Aan het einde van het programma werd duidelijk dat met de uitzending bijna 18.000 kinderen door War Child geholpen konden worden. ,,Dat is al snel gestegen naar bijna 22.000‘’, vertelt Nieuwenhuis. ,,En ik kreeg net bericht dat we al op bijna 25.000 zitten.’’