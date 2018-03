Zwolse vastgoedontwikkelaar biedt gratis kavel voor nieuwe initiatieven

Spoorzone

Herontwikkeling van deze locatie zit voorlopig niet in de planning, legt Martijn van Essen, verkoopmanager van VanWonen uit. Wat op zich opmerkelijk is, want het ligt pal in de Spoorzone die de komende jaren een complete metamorfose krijgt. ,,We haken op den duur wel aan op de Spoorzone-ontwikkelingen, waarbij we denken aan een combinatie van wonen en commercie'', zegt de verkoopmanager. ,,Maar zo'n plan is niet in een dag te ontwikkelen.''

Broedplaats

Op dit terrein willen we ruimte bieden aan initiatieven van bewoners, bedrijven en studenten, als broedplaats of proeftuin, zegt Van Essen. De tijdelijke invullingen moeten andere ontwikkelingen in de Spoorzone en de stad versterken. Daarom richt het bedrijf zich op een aantal thema’s: circulair leven, innovatief ondernemen en cultureel ontmoeten. ,,Er is ruimte genoeg om meerdere initiatieven te huisvesten. We denken bijvoorbeeld aan theateractiviteiten, een evenement in combinatie met horeca, en stadslandbouw. We bieden het terrein gratis aan. Dat heeft overigens geen opstallen. Er zit een bedrijfsbestemming op. Met tijdelijke vrijstellingen of benodigde vergunningen willen we best helpen.''