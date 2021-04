Zwolse veilingmeester Hessink takelt miljoenenkunstwerk Banksy over hotel heen

Zwolle wil snel af van dure warmte uit biomassa­cen­tra­le, maar ‘machte­loos­heid’ overheerst: ‘Mislukt project’

6 april Zwollenaren die op de bank in de kou zitten met een torenhoge energierekening in de hand. Al jarenlang zijn er klachten over het warmtenet en de bijbehorende biomassacentrale in de Zwolse wijk Stadshagen, en na twee storingen afgelopen februari is de maat vol. Drie bewoners spreken - mede namens de 400 buren - hun zorgen uit tegenover het stadsbestuur, maar de wethouder blijft benadrukken: ,,We zijn echt machteloos hierin.’’