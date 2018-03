Zwolse verdachte (27) schietpartij Stadshagen zit langer vast

De 27-jarige Zwollenaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij in Stadshagen, eind januari, blijft langer vast zitten. Zijn gevangenhouding is met zestig dagen verlengd, meldt Tineke Zwart van het Openbaar Ministerie.

Eind januari werden in het rustige straatje Biezenknoppen middenin de nacht acht of negen schoten gelost. Onduidelijk is op wie en waarom. Meerdere auto's raakten beschadigd. De politie heeft vier verdachten in beeld. Daarvan zitten er twee vast. De 27-jarige werd op de ochtend van de schietpartij aangehouden. Een 22-jarige Zwollenaar meldde zich een dag later zelf op het bureau. Ook hij zit nog vast. Zijn voorarrest was al eens verlengd met negentig dagen.

Zitting

'Voordat de voorlopige hechtenis is afgelopen, zal er een zitting moeten zijn, in dit geval zal het een pro forma zitting zijn. Dat is ook het moment waarop meer informatie wordt gegeven over de stand van het onderzoek', laat het Openbaar Ministerie weten.